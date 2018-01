Quadrilha uruguaia vira ano roubando caixa eletrônico Dez pessoas iniciaram o ano novo em Montevidéu roubando um pesado caixa eletrônico de banco que arrancaram e carregaram hoje de madrugada de um bairro comercial, informaram fontes na Polícia da capital uruguaia. Os ladrões chegaram pouco depois do início do primeiro dia do ano até a porta de uma loja no bairro de Sayago, em Montevidéu. Aproveitando os ruídos dos foguetes e fogos de artifício lançados pelos uruguaios para celebrar o início do novo ano, o grupo arrombou a porta de entrada do caixa automático. Depois de envolvê-lo em correntes, a quadrilha usou uma caminhonete para arrancá-lo da base, colocou no veículo e fugiu. O roubo foi denunciado por vizinhos à polícia, que iniciou uma investigação para encontrar o grupo de ladrões.