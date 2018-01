Quadro de Bush feito com macacos é exposto em Nova York Um quadro polêmico com a imagem do presidente dos Estado Unidos, George W. Bush, pintada a partir de figuras de macacos foi projetado em um outdoor gigante em Manhattan. A pintura em acrílico do artista plástico Chris Savido, chamada Bush Monkeys, causou polêmica na semana passada. A galeria que exibia a obra fechou as portas - o que levantou suspeitas de que a exposição havia sido censurada. Agora, no entanto, um grupo de doadores anônimos pagou para o quadro ser projetado durante um mês em um outdoor gigante sobre o túnel Holland. Estima-se que cerca de 400 mil motoristas vão olhar o quadro diariamente. A pequena obra parece um retrato de Bush. Mas, olhando de perto, a imagem é desenhada com várias cabeças de macaco. "Trata-se de um protesto inteligente de um artista contra a atual administração americana", disse a revista especializada em artes Animal Magazine, organizadora da exposição encerrada no bairro de Chelsea. Depois de projetada no outdoor, a obra será vendida. O site eBay já traz ofertas. Até agora, as ofertas chegam a cerca de US$ 4 mil (R$ 12 mil). O dinheiro, segundo Savido, vai para uma organização de pais de soldados norte-americanos no Iraque, que enviam equipamentos extras de segurança para os filhos, como coletes à prova de balas. Savido, de 23 anos, tem vários amigos baseados no Iraque como soldados.