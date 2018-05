Qual é o sentido de ter uma monarquia?

É melhor nem pensar nisso. É melhor parar de pensar, recostar-se confortavelmente na poltrona e desfrutar do espetáculo reconfortante do príncipe William e Kate Middleton na beatitude de suas futuras bodas.

Do contrário, começaríamos a nos perguntar sobre o motivo pelo qual essa função - a mais chique do país: ser o segundo na linha de sucessão ao trono - deve caber ao filho mais velho do filho mais velho da filha mais velha de um homem ao qual ela coube porque seu irmão mais velho casou com a mulher errada. Esse direito adquirido, como observou o filósofo Jeremy Bentham no século 18, falando a respeito de todos os direitos, é um "absurdo sobre pernas de pau".

Por outro lado, a monarquia é uma instituição de Estado e a democracia espera que esse tipo de instituição se apresente ao tribunal do senso comum e da opinião pública. Quando uma instituição, com base na hereditariedade, fere o que a democracia supostamente considera sagrado - a igualdade de oportunidades - ela deve dar uma resposta. E assim, enquanto o futuro chefe de Estado se prepara para as núpcias no dia 29, é válido que os britânicos indaguem por que têm uma monarquia e o que pretendem dela (se é que pretendem alguma coisa).

O princípio de hereditariedade é uma ofensa ao que consideramos um jogo justo. No entanto, a hereditariedade é muito difundida em todas as sociedades. Não existem pais, na Grã-Bretanha, para quem esse princípio não constitua um critério na administração da família e também uma preocupação.

Para os governantes, as coisas deveriam ser diferentes. Afirma-se que a hereditariedade estava mais assegurada na sucessão e, portanto, era mais estável do que eleitores, cônsules, presidentes e ouras formas republicanas. Hoje, evidentemente, esses argumentos deixaram de existir. Quem se preocupa, ou sabe se a Espanha é uma monarquia e Portugal não é, ou a Suécia, e não a Finlândia?

Uma coisa indubitavelmente certa é que os britânicos estão satisfeitos com sua versão de monarquia. O ápice da oposição a ela foi por ocasião da morte da Princesa Diana, em 1997, embora mesmo então apenas um terço dos entrevistados nas pesquisas de opinião quisesse a abolição da monarquia. Hoje, como mostra a pesquisa Prospect/YouGov, a porcentagem chega apenas a 13%.

Os republicanos contestam o fato de a hereditariedade ser a base do poder no Estado e é fácil compreender o por quê. Mas, como disse Walter Bagehot, autor de The English Constitution (A Constituição inglesa), esses poderes são mais uma questão de forma do que uma realidade. O suposto poder de um monarca constitucional de "convocar" o Parlamento e "nomear" um primeiro-ministro é um artifício mecânico que trata a monarquia meramente como o Estado antropomorfizado. Se a Rainha Elizabeth II pudesse tomar decisões de acordo com o próprio arbítrio, sua função desapareceria instantaneamente.

Outra objeção à monarquia refere-se ao seu acesso privilegiado ao primeiro-ministro - para "aconselhá-lo e alertá-lo" - e ao fato de a família real poder usar sua posição para apresentar pontos de vista pessoais. Esse privilégio é desfrutado por uma multidão de magnatas, doadores de partido e diretores de jornais. O establishment britânico está repleto dessas redes sociais e, embora o monarca ocupe uma posição excepcional, o primeiro-ministro não tem a menor obrigação de ouvi-lo.

Esses argumentos significam que, embora a monarquia hereditária exista, podemos também ignorá-la. Trata-se de uma maneira de pensar razoável, mas pouco clara.

Encarnação. Evidentemente, não há motivo para que a Casa de Windsor não possa ser substituída por um presidente escolhido pelos eleitores ou pelo Parlamento. Existem repúblicas democráticas estáveis, como os EUA, que escolhem seus chefes de Estado por outros meios, além da hereditariedade, e funcionam perfeitamente. Ao mesmo tempo, outras monarquias constitucionais, como Noruega e Bélgica, são igualmente estáveis - embora não sejam estáveis por serem monarquias, mas são monarquias por serem estáveis.

Como a Grã-Bretanha, elas nunca quiseram mudar. Mas é possível fazer algumas distinções. Segundo o historiador Vernon Bogdanor, a hereditariedade "resolve sem possibilidade de dúvida a questão crucial referente a quem deve ser o chefe de Estado e coloca a sua posição acima de qualquer conflito político". E como o monarca, por convenção, não pode se permitir controvérsias, Bogdanor afirma que ele "pode representar toda a nação de uma maneira emocionalmente inequívoca e interpretar a nação para si mesmo".

Esse argumento deve ser usado com cuidado. Evidentemente, a hereditariedade hoje impede que se crie um conflito a respeito do futuro suceder. Por outro lado, reinando durante toda a vida, um herdeiro também faz com que a nação seja poupada do tédio das eleições periódicas. Mas um monarca tem outras vantagens. Como o monarca britânico é apenas um pretendente hereditário ao trono, ele carece da legitimidade proporcionada pela eleição, mas ao mesmo tempo personifica a história e a continuidade do Estado num grau jamais alcançado numa líder eleito. As cerimônias das quais um presidente francês deve participar podem oferecer pompa e circunstância, mas raramente possuem a magia arturiana.

Mas um monarca moderno, assim como qualquer outro chefe de Estado, deve também trabalhar. O ex-presidente Charles De Gaulle pode ter zombado da função que, para ele, consistiria em "abençoar crisântemos", mas na realidade de um Estado-nação alguém também precisa faze isso - o que, para um diretor executivo, seria um desperdício de tempo. O presidente americano passe pelo menos a metade do tempo em obrigações cerimoniais e afins.

Duas coisas são evidentes. Uma delas é que o princípio hereditário estará sempre sujeito ao cumprimento de determinadas obrigações. Ele não sobreviveria a um idiota ou a um criminoso, ou a um monarca que ferisse abertamente o status "dignificado" da monarquia. Nem a monarquia será inatacável pelas reformas. Em 1998, um projeto de lei que questionava o princípio da sucessão masculina levou o governo trabalhista a concordar em "levar a questão adiante". O que aconteceria, por exemplo, se o primeiro filho do príncipe William fosse uma menina ou se ele casasse com uma católica? Basta arrebentar a sagrada carapaça da monarquia e tudo ficará claro.

Todas as nações têm sua magia e seu mito. Talvez possamos encontrá-los em seus palácios e igrejas, rituais e tradições. A monarquia hereditária também. Se ela não existisse não poderíamos inventá-la, principalmente porque ela encerra em sua essência a continuidade da nação ao longo do tempo. E, finalmente, a política diz respeito a algo mais do que à simples razão. E nos países onde existe a monarquia, como na Grã-Bretanha, ela tem suas vantagens. Assim como um monarca é afortunado por herdar um trono, às vezes uma nação é igualmente afortunada por herdar um monarca. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

É COMENTARISTA POLÍTICO BRITÂNICO