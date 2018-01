Quanto tempo Trump gastou em sua mansão na Flórida?

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaja quase todos os fins de semana para sua mansão particular em Palm Beach, na Flórida.

Por isso, o jornal Washington Post fez um estudo para descobrir quanto tempo o líder norte-americano havia passado em sua residência particular. A publicação levantou que, até o dia 17 de abril, Trump tinha ficado 424,5 horas em Palm Beach. Ele passou 1.666,5 horas em outros lugares, incluindo no Air Force One no caminho para a mansão.

Segundo o Washington Post, isso significa que Trump passou um em cada cinco minutos de sua presidência na sua casa em Palm Beach.

O estilo de vida de Trump fez com que o Serviço Secreto norte-americano solicitasse aumento de US$ 60 milhões para o próximo ano para a proteção da família.