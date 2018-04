Quarenta são detidos por espalhar pedofilia com celulares Quarenta pessoas foram detidas em várias províncias espanholas e sete foram indiciadas na primeira investigação policial contra a produção e difusão de arquivos pornográficos infantiis --tanto fotografias como vídeos-- por mensagens multimídia (MMS) de telefones celulares, informou a polícia espanhola. A equipe de investigação de delitos tecnológicos de Benemérita de Navarra começou a operação há um ano, e alguns agentes se infiltraram de forma disfarçada em uma rede de produção, posse e distribuição de arquivos de conteúdo altamente sensível. Os usuários utilizavam canais de diversas operadoras de telefonia móvel, alguns nomes como "sexoinfantil" ou "sexo com menores", para entrar em contato e trocar os arquivos, segundo um comunicado da polícia. Os arquivos possuem "uma alta concentração de perversidade..., não somente pelo conteúdo pornográfico das imagens mas também pela idade dos meninos e meninas que aparecem nelas, geralmente muito menor do que 10 anos, insistindo com alguns dos detentos, algumas imagens foram gravadas 'com crianças pequenas, muito pequenas' e inclusive 'bebês"'. Os suspeitos responsáveis pediam imagens "reais" e inclusive se vangloriavam de mandar mensagens de seus próprios filhos ou familiares, assegurou a polícia civil. Alguns dos detidos foram considerado pela polícia como perigosos, devido a mensagens nas quais diziam procurar por "pequenas crianças" para realizar fantasias sexuais. (Por Teresa Larraz)