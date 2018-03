Quartel da Isaf é bombardeado em Cabul Pelo menos dois foguetes foram disparados contra quartéis das forças internacionais de paz (Isaf) em Cabul, capital do Afeganistão, durante a madrugada deste domingo. Não há registros de baixas ou danos materiais. Um dos foguetes que atingiu o QG da Isaf era de fabricação chinesa, calibre 107mm e aparentemente foi lançado de uma distância de cerca de 200 metros das instalações. O foguete, do tipo mujahideen, foi muito utilizado durante os anos 80, na batalha contra a URSS. Um porta-voz da Isaf informou que a força-tarefa vê o incidente com preocupação e que as medidas de segurança serão revisadas. Covas comuns - Enquanto isso, uma comissão de direitos humanos das Nações Unidas confirmou a descoberta de três covas comuns na região de Bamiyan, província localizada no centro do país. Em um das covas estavam amontoados 35 cadáveres. Os mortos são xiitas da região, assassinados pela milícia taleban dias antes de deixar o poder. Bamiyam é a cidade na qual se localizavam os budas gigantes destruídos pelo taleban no ano passado.