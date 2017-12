Quartel general de Arafat está cercado O exército de Israel ocupou parcialmente, na manhã desta quinta-feira (hora local), toda a região onde se encontra o quartel general do líder palestino Yasser Arafat, na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. A invasão israelense começou pelo lado sul da cidade, na altura de El Bireh e logo atingiu o complexo do quartel general de Arafat. Segundo informou a rádio pública israelense, um dos prédios do quartel general de Arafat foi totalmente destruído. Na hora do ataque, não havia ninguém no local, que é ocupado principalmente pelos escritórios da administração palestina. A operação desta manhã de quinta-feira encontrou forte resistência dos palestinos. Segundo informações da rádio, nenhum soldado israelense saiu ferido. Já os palestinos informaram que, de seu lado, houve pelo menos uma morte e sete feridos. Israel invadiu a região com cerca de 50 tanques e veículos blindados, além de seis enormes ?bulldozers? que foram usados para destruir parte do complexo. O dormitário de Arafat foi astingido e a sala de imprensa foi destruída. Um dos membros da guarda pessoal de Arafat, Tarek Al Jandjaji, de 20 anos, morreu durante os bombardeios, segundo informou a Agência AFP. Há ainda a notícia de que outro membro também tenha saído ferido. O ministro palestino de Comunicação, Yasser Abed Rabbo, declarou que Yasser arafat saiu ileso, porém destacou que "a situação é grave e tudo pode acontecer?. Uma fonte do departamento de segurança de Israel confirmou que ?as forças israelenses entraram em Ramallah, onde houve intensos tiroteios, e tomaram posições no quartel general de Arafat?. Já a rádio pública israelense anunciou que as tropas de Israel reforçaram o bloqueio às principais localidades palestinas na Cisjordânia. A operação do exército em Ramallah foi uma resposta ao atentado de quarta-feira, que deixou 16 mortos, entre eles 13 soldados israelenses, e 37 feridos.