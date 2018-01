Quarteto de Madri pede respeito à vitória do Hamas O Quarteto de Madri, integrado por Estados Unidos, União Européia (UE), Rússia e a ONU, pediu que seja respeitada a vitória do Hamas nas eleições palestinas. Porém, acrescentou que não acha que a paz será alcançada sem o abandono das armas. O Quarteto, que promove o chamado Mapa de Caminho, se reunirá segunda-feira em Londres para analisar a vitória do Hamas, organização que figura na lista de organizações terroristas da União Européia e dos EUA. Entre outros, devem participar da reunião da próxima semana a secretária americana de Estado, Condoleezza Rice, e o alto representante de Política Externa e Segurança Comum da UE, Javier Solana. Num comunicado divulgado na ONU, em Nova York, o Quarteto parabeniza o povo palestino pelo sucesso do processo eleitoral, que define como "livre, justo e seguro".