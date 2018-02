"Quarteto" se reunirá para discutir o Oriente Médio Altos funcionários da Nações Unidas, Estados Unidos, União Européia (UE) e Rússia se encontrarão na próxima semana, na sede da ONU, em Nova York, para discutir esforços para promover o fim do conflito israelense-palestino, informaram diplomatas. A reunião do chamado "Quarteto" contará com a presença do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, e de altos funcionários da UE e da Rússia. De acordo com as fontes diplomáticas, que pediram anonimato, o encontro terá início no próximo dia 15 e, no dia seguinte, será atendido também por representantes da Arábia Saudita, Egito e Jordânia. O "Quarteto" iniciou seus esforços de paz para o Oriente Médio quando a última onda de violência entre israelenses e palestinos explodiu, em setembro de 2000.