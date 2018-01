Quarto furacão em 6 semanas espalha destruição na Flórida O furacão Jeanne abriu uma nova trilha de destruição e desespero pela Flórida. Este é o quarto furacão de alta intensidade a atingir o Estado em seis semanas, levando à elaboração de planos de emergência e reconstrução numa escala inédita na história dos EUA. Pelo menos seis pessoas já morreram na tempestade que atinge muitas famílias ainda tentam se recuperar das agruras provocadas pelos furacões Charley, Frances e Ivan. Durante sua passagem pela Flórida, Jeanne arrancou telhados, sinais de trânsito e submergiu pontes que ligam o continente a ilhas da costa. Cerca de 2,3 milhões de edifícios, residenciais e comerciais, estão sem energia. A Flórida é o primeiro Estado dos EUA a sofrer o ataque de quatro furacões numa mesma estação desde 1886, quando o Texas foi atingido. A atual época de furacões ainda tem dois meses antes de se esgotar. Arremessando aos ares destroços deixados pelos furacões anteriores, Jeanne tocou solo americano por volta da meia-noite de sábado, com ventos de 193 km/h. O furacão perdeu intensidade e converteu-se em tempestade tropical ao se deslocar para a Geórgia, hoje, e deve enfraquecer ainda mais ao longo do dia. "A adversidade nos fortalece. O Estado dinâmico voltará", disse o governador Jeb Bush, irmão do presidente George W. Bush.