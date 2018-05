Quase 500 detentos escapam de prisão no Afeganistão Quase 500 detentos escaparam da prisão de Kandahar, no Afeganistão, na noite deste domingo, madrugada de segunda-feira, no horário local, por meio de um túnel com centenas de metros de comprimento, anunciou o diretor do presídio da populosa cidade ao sul do país, general Dastageer Mayar.