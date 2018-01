Quase 70% dos americanos não quer o hino em espanhol De acordo com uma enquete publicada hoje pelo jornal "USA Today", 69% dos americanos concordam com o presidente George W. Bush e acreditam que o hino nacional dos Estados Unidos só deve ser cantado em inglês. Para apenas 29% dos entrevistados, é "apropriado" cantar o "Star Spangled Banner" em espanhol. A enquete do Gallup foi realizada entre 28 e 30 de abril, ouvindo 1.011 adultos. Na sexta-feira, foi transmitida pela primeira vez a versão espanhola do hino nacional americano, gravada por várias estrelas latinas, como Gloria Trevi, Carlos Ponce e Olga Tañón. Na ocasião, Bush disse que "quem quer ser cidadão dos EUA deveria cantar o hino em inglês". No entanto, no dia seguinte, a secretária de Estado, Condoleezza Rice, numa entrevista pela TV, disse o contrário. "Quem quer ser americano deve se expresse como preferir", disse. A tradução do hino nacional americano estreou sexta-feira passada nas emissoras de todo o país para promover a greve nacional dos imigrantes e as manifestações em muitas grandes cidades, realizadas na segunda-feira.