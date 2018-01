Quase 75 mil indianos cometem suicídio a cada ano Quase 75 mil indianos cometem suicídio a cada ano, devido a causas como a pobreza, as dívidas, o analfabetismo e, sobretudo, problemas de saúde mental, declarou nesta sexta-feira, 16, o ministro da Saúde da Índia, Anbumani Ramadoss. "Confesso que o programa nacional de saúde mental não está funcionando bem. Estou preocupado e estamos em processo de renovação", disse o ministro à agência indiana Ians. Segundo as estatísticas do Ministério da Justiça Social e Desenvolvimento, há no país 900 mil mulheres que precisam de tratamento por causa de doenças mentais. O problema, segundo os especialistas, não está sob controle. "O tratamento da saúde mental é ainda um tabu. Há dez vezes menos psiquiatras do que seria necessário. São cerca de 3 mil, quando precisaríamos de 32 mil", disse R.C. Jiloha, do departamento de psiquiatria do Colégio Médico Maulana Azad. "Enquanto isso, trabalham nos Estados Unidos 6 mil psiquiatras indianos. O quadro descreve bem nossa falta de atenção ao problema", declarou o superintendente do único hospital mental de Nova Délhi, Nimesh Desai. Segundo o ministro da Saúde, 7 a 8% da população indiana sofrem de algum tipo de problema psicológico, e 1,5% precisa de tratamento, informou a Ians. Em Tamil Nadu a taxa de suicídios entre os jovens é de 103 por cada 100 mil habitantes, nove vezes mais que a média mundial. Problemas psicológicos são responsáveis por mais de 50% das mortes de mulheres jovens.