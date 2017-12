Quase 80 milhões participam do Ano Novo Lunar A China recebeu durante a recém concluída semana de férias do Ano Novo Lunar 78,32 milhões de turistas, que deixaram US$ 4,6 bilhões em lucros, informou hoje a Administração Nacional de Turismo. Durante a primeira "semana dourada" do ano, o setor da aviação obteve US$ 288 milhões de benefícios, enquanto que o ferroviário recebeu US$ 215 milhões, o que representa aumentos de 13,5% e 17,6%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano passado. No estrangeiro, os destinos favoritos para os turistas chineses foram Cingapura, Malásia e Tailândia.