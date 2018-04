Quase 99% dos eleitores votaram pela independência do Sudão do Sul

JUBA - Quase 99% da população do Sudão do Sul votou pela independência do país em relação ao Sudão no referendo da última semana, segundo os dados oficiais preliminares divulgados na sexta-feira, 21, pela Comissão Eleitoral.

Os resultados são a última indicação do apoio massivo à independência do Sudão do Sul no referendo, votação prevista no acordo de paz de 2005 que colocou fim a uma década de guerra civil entre o norte islâmico e o sul cristão.

Os resultados finais devem ser divulgados em fevereiro, mas a expectativa é de que o "sim" pela independência do Sudão do Sul - o que dividiria o maior país da África em dois - vença com facilidade.

A página da Comissão do Referendo para o Sudão do Sul na internet indicou que 98,6% dos votos foram a favor da separação. Até agora foram apurados mais de 80% dos votos e em algumas áreas todos os votos foram contados.

"Os números estão incompletos e ainda são provisórios. Ainda esperamos os resultados finais, e por isso pode haver mudanças", advertiu a comissão em um comunicado na internet.