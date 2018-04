Quase 99% votam pela independência do Sul do Sudão

Os resultados são a mais recente indicação de uma votação de esmagadora maioria pela independência do Sul do Sudão no referendo da semana passada, prometida por um acordo de paz em 2005 que encerrou décadas de guerra civil entre as duas regiões do país. Os números finais devem ser divulgados oficialmente em fevereiro.

O site oficial da Comissão para o Referendo do Sul do Sudão (http://southernsudan2011.com/) mostrou 98,6 por cento dos votos a favor da separação, com mais de 80 por cento dos votos do Sul já apurados, e 100 por cento apurados em outras áreas.

Membros da comissão eleitoral confirmaram a autenticidade do site e dos números. "Esses são incompletos e provisórios, aguardando a declaração de resultados preliminares e finais. Eles podem estar sujeitos a mudanças", alertou um comunicado no site.

(Reportagem de Jason Benham e Jeremy Clarke)