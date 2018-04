Quase 99% votaram pela independência do Sul Quase 99% dos sudaneses do Sul votaram pela separação do Norte no referendo da semana passada, segundo os resultados preliminares divulgados ontem pela Comissão Eleitoral do país. Os resultados - de 80% dos votos apurados - indicam que a esmagadora maioria da população do Sul do Sudão votou pela independência da região no referendo, previsto no acordo de paz de 2005, que encerrou décadas de guerra civil entre as regiões Norte e Sul do país. Os números finais devem ser divulgados oficialmente em fevereiro.