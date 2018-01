Quase metade das mulheres do mundo sofrem violências "A violência contra a mulher é um câncer na sociedade". Foi assim que Irene Khan, secretária-geral da Anistia Internacional, abriu hoje a cerimônia de lançamento da campanha "Está em nossas mãos - Pare a violência contra a Mulher", pelo fim dos abusos contra mulheres, tanto durante guerras quanto dentro de casa. O relatório afirma que nos Estados Unidos, uma mulher é espancada por seu marido ou parceiro a cada 15 segundos em média, enquanto uma e estuprada a cada 90 segundos. Na França, 25 mil mulheres são violentadas a cada ano. De acordo com a Anistia, o número de vítimas reais de abuso deve ser muito maior, devido ao estigma que inibe denúncias. Todos os anos, dois milhões de meninas entre 5 e 15 anos são obrigadas a se prostituir e o tráfico de mulheres movimenta atualmente US$ 7 bilhões por ano, segundo a Anistia. Em todo o mundo, um quinto das mulheres foi vítima de estupro ou de tentativa deste tipo de crime. Na Zâmbia, cinco mulheres são assassinadas por semana por seus parceiros ou por algum amigo da família. De acordo com Khan, todo ano milhares de mulheres são espancadas, estupradas, assassinatas e mutiladas, e pelo menos uma em cada três mulheres no mundo todo deverão sofrer algum tipo de violência durante a vida. "Dos campos de batalha ao próprio quarto em casa, elas estão em perigo", escreveu a secretária-geral no relatório da Anistia divulgado hoje. Durante uma coletiva de imprensa, Irene Khan afirmou que "a violência não é algo que acontece lá fora, mas aqui dentro. Não é algo que só atinge os outros, mas sim os amigos e parentes de todos. E isso não deixará de acontecer até que todos nós, homens e mulheres, digamos ´não, não vamos mais permitir que isso aconteça´". O relatório da Anistia explica que a violência contra a mulher está presente mesmo em locais onde existe legislação específica para coibir esse tipo de atitude e até punir os infratores. Na maioria dos casos, as autoridades locais não conseguem fazer cumprir a lei e, em muitas comunidades, sistemas paralelos de poder, como autoridades religiosas, acabam incentivando a existência de abusos contra as mulheres. Em tempos de guerra - As mulheres sofrem principalmente durante a guerra, diz o relatório. "Os conflitos armados têm tido um impacto devastador sobre a mulher, muito além das agruras da guerra. Há meninas que se tornam soldados e são estupradas por seu próprio batalhão e mulheres e crinaças civis que são estupradas, mutiladas e assassinadas. Isso sem falar no aumento da violência doméstica quando os soldados voltam para casa". A Anistia Internacional contribui financeiramente com instituições que lutam pelo fim das agressões contra mulheres. "Há várias razões para otimismo com relação ao futuro na medida em que estão aparecendo diversas soluções reais para o problema da violência".