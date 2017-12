Quase metade dos sauditas concorda com idéias de Bin Laden Quase metade dos sauditas tem uma opinião favorável à retórica e às pregações de Osama bin Laden, mas apenas pouco mais de 5% deles acreditam que seria uma boa idéia ter o homem da Al-Qaeda como líder do país, segundo pesquisa realizada no ano passado e cujos resultados foram divulgados hoje pela rede de televisão a cabo CNN. De acordo com a emissora, a pesquisa, que ouviu mais de 15.000 sauditas entre agosto e novembro de 2003 - depois, portanto, dos ataques suicidas de maio do mesmo ano que mataram 36 pessoas em Riad -, foi supervisionada por Nawaf Obaid, um conhecido consultor saudita de segurança nacional. A sondagem tem uma margem de erro de três pontos porcentuais. A pergunta feita aos pesquisados foi "Qual a sua opinião sobre a retórica e os sermões de Osama bin Laden?" De acordo com o consultor, quase metade do público saudita respondeu que "gostou do que ele (o líder da Al-Qaeda) falou sobre o que ocorria no Iraque e no Afeganistão", dois países atacados pelos EUA, "e também sobre a América e a conspiração sionista". Mas a grande diferença, segundo Obaid, está no que Bin Laden diz e no que ele faz, referindo-se aos ataques à bomba em Riad. A mesma pesquisa descobriu que 41% dos sauditas defendem relações fortes e próximas com os Estados Unidos, enquanto que apenas 39% afirmaram ter uma opinião favorável para com as forças armadas da Arábia Saudita. Também, menos de um terço dos pesquisados afirmou ter uma opinião positiva sobre clérigos militantes, enquanto que religiosos apontados pelo governo recebem maior apoio. A pesquisa mostrou forte apoio a reformas políticas e à permissão para que as mulheres desempenhem um papel mais significativo na sociedade saudita.