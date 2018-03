Quatorze mortos em queda de avião no Quênia Um avião bimotor que levava 12 turistas americanos e dois tripulantes sul-africanos caiu na Cordilheira do Quênia, matando todos seus ocupantes, disseram hoje autoridades quenianas. O avião sul-africano Fairchild Metro chocou-se contra o Point Lenana, o terceiro pico mais alto da cordilheira, às 18h de ontem (horário local), quando o céu estava muito nublado, informou Bongo Woodley, guarda do Serviço de Flora e Fauna do Quênia. A aeronave se dirigia ao parque nacional ecológico de Masai Mara. Woodley disse que os guardas florestais não encontraram sobreviventes, mas resgataram oito passaportes americanos.