Quatorze pessoas morrem em acidente de ônibus na China Quatorze pessoas morreram e oito ficaram feridas em um acidente de ônibus em Chongqing, no centro da China, informou hoje a agência "Xinhua". O acidente ocorreu na sexta-feira, quando um microônibus caiu em um precipício perto da localidade de Baitu, no distrito de Wanzhou. Dez das vítimas morreram na hora, enquanto as outras quatro faleceram no sábado no hospital onde estavam sendo tratadas. A China é o país com maior número de mortos nas estradas em todo o mundo, apesar de a densidade de veículos (ao redor de um automóvel para cada 100 habitantes) ser ainda muito menor que a dos países desenvolvidos. Segundo registros oficiais, 98.738 pessoas morreram em acidentes de trânsito na China em 2005, número 7,8% menor que o ano anterior, segundo o Ministério de Segurança Pública, embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) acredite que o número pode ser duas vezes maior. O mau estado de conservação das estradas rurais e a falta de educação no trânsito são duas das principais causas dessa elevada mortalidade.