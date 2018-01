Quatro afegãos são mortos por guardas da embaixada dos EUA em Cabul Guardas norte-americanos da embaixada dos EUA em Cabul, capital do Afeganistão, abriram fogo na manhã desta quarta-feira contra um grupo de militares afegãos, matando três e ferindo outros dois. Segundo testemunhas, os afegãos estavam carregando armas de um posto policial em frente à embaixada dos EUA para um caminhão quando os norte-americanos dispararam. Ao que parece, os guardas dos EUA acharam que seriam atacados pelos afegãos e atiraram. A embaixada norte-americana ainda não comentou o caso. As embaixadas dos EUA pelo mundo estão em estado de alerta depois que Washington decidiu elevar o nível de alerta de amarelo para laranja, o que significa maior possibilidade de ataques terroristas. O nível foi elevado após os atentados em Riad, na Arábia Saudita, e em Casablanca, no Marrocos, na semana passada.