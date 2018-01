Quatro alpinistas franceses morrem nos Alpes italianos Quatro montanhistas franceses foram encontrados mortos nos Alpes italianos nesta quarta-feira, informou um agente da defesa civil local. Dois ficaram feridos e foram socorridos depois de serem afetados pelo mau tempo. Os seis partiram ontem para uma expedição a cerca de 4.000 metros de altitude no Monte Rosa, no noroeste da Itália, perto da fronteira com a Suíça. Eles eram esperados em um abrigo na manhã de hoje, mas não conseguiram chegar ao local. Remo Beta, um agente da defesa civil regional disse na noite de hoje que quatro dos seis alpinistas morreram. Ele não entrou em detalhes sobre a operação de resgate nem teceu comentários sobre as condições de saúde dos dois sobreviventes.