Quatro atacantes suicidas são presos em Basra, no Iraque A polícia iraquiana prendeu quatro pessoas prestes a promover atentados suicidas com explosivos na cidade sulista de Basra, horas depois dezenas de pessoas serem mortas em ataques simultâneos em Karbala e Bagdá. Fontes policiais afirmaram que os dois homens - um iraquiano e um sírio - foram presos depois que um carro-bomba foi encontrado na frente da Mesquita Seyed Ali al-Musawi, no centro de Basra. Dezenas de milhares de fiéis estavam no local quando o carro foi descoberto por volta das 12 horas. Mais tarde, no bairro de al-Maqal, policiais prenderam duas mulheres vestindo cintos com explosivos que participavam da procissão marcando a Ashoura.