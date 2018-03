Quatro bombas caem próximo ao aeroporto de Kandahar Quatro bombas foram jogadas no início desta noite (horário do Afeganistão) nas proximidades do aeroporto de Kandahar, cidade localizada ao sul do país. Tropas talebans abriram fogo com armas antiaéreas para atacar os aviões, mas não conseguiram atingi-los. Ainda não há informações sobre mortes ou danos na região. Leia o especial