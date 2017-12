Quatro bombas deixam três feridos na Colômbia Três pessoas ficaram feridas ontem após quatro bombas explodirem em diferentes pontos da cidade de Barranquilla, no norte da Colômbia, a 700 km de Bogotá, informou hoje a polícia. Nenhuma organização assumiu a responsabilidade pelos atentados, que ocorreram perto do meio-dia deste domingo. O comandante da polícia de Barranquilla, coronel Luis Estupiñan, disse que as explosões destruíram várias casas e locais comerciais.