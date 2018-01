Quatro carros-bomba explodem no Marrocos Quatro explosões distintas "de origem criminosa" ocorreram hoje à noite na cidade costeira de Casablanca, no Marrocos, deixando vários mortos e feridos, informaram autoridades marroquuinas. De acordo com um funcionário do Departamento de Estado dos EUA, há informações sobre a explosão de quatro carros-bombas. Segundo a agência de notícias do reinado Map, uma das explosões devastou o Círculo da Aliança Israelita. Outras atingiram os hotéis Safir e Salah e o consulado da Bélgica, na mesma região. Foram ouvidas explosões também em uma zona com numerosos restaurantes, segundo testemunhas.