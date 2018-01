Quatro chineses morrem numa explosão em superpetroleiro Quatro chineses morreram, e um filipino e um cingapuriano ficaram feridos devido a uma explosão num superpetroleiro em águas indonésias, perto da ilha malásia de Penang, informou hoje a imprensa local. O petroleiro gigante saiu de Cingapura rumo à Arábia Saudita na segunda-feira, quando ocorreu a explosão num tubo de escape que estava sendo reparado, disse o jornal "The Star" de Kuala Lumpur. As vítimas faziam parte de um grupo de 12 trabalhadores estabelecidos em Cingapura. Eles subiram a bordo do MV Suva no sábado para as obras de reparação. Um dos trabalhadores morreu queimado pelo vapor e dois caíram em uma caixa d´água, onde morreram afogados. A quarta vítima fatal não resistiu aos ferimentos que sofreu enquanto tentava se salvar. Os dois feridos, que sofreram asfixia, foram internados num hospital de Penang.