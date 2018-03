Equipes de resgate encontram quatro mortos no Everest

KATMANDU - Equipes de resgate encontraram quatro cadáveres no interior de duas tenda no campo mais alto do Monte Everest, a 8 mil metros de altura, no Nepal, na noite de terça-feira, 23, segundo autoridades locais.

Os corpos foram achados por uma equipe que estava na região para recuperar o cadáver de um alpinista eslovaco que morreu durante o fim de semana, disse Hemanta Dhakal, funcionário do departamento de Turismo.

As identidades dos escaladores que estavam na barraca ainda não foram reveladas. Outras equipes de resgate estavam dirigindo-se ao local nesta quarta-feira, 24, para obter mais detalhes.

Mingna Sherpa, que estava coordenando a recuperação do governo do alpinista eslovaco, explicou que os corpos foram achados de noite.

Em 2017, seis escaladores morreram tentando subir ao topo da montanha mais alta do mundo, com 8.850 metros de altura. / EFE