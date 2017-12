Quatro crianças morrem em ataque terrorista em Bagdá Uma bomba explodiu nesta quarta-feira em uma rua no centro de Bagdá, matando três garotas e um garoto enquanto eles iam para o colégio, disseram a polícia e os familiares. Entre os mortos eram três irmãos, duas meninas e o menino. A polícia informou que as crianças tinham entre 10 e 14 anos. Pelo menos outras 14 pessoas morreram em ataques terroristas com carros-bomba e tiroteios na capital iraquiana. Até o momento três carros-bomba explodiram na capital nesta quarta-feira, visando atingir as patrulhas policiais. Um carro estacionado no norte de Bagdá explodiu quando uma patrulha policial passou, disse o tenente da polícia Nadhim Nasser. O segundo carro-bomba explodiu matando dois civis perto da Universidade de Tecnologia de Bagdá, de acordo com o funcionário do departamento de emergência do oeste de Bagdá, Jabir Mohammed. Cinco pessoas ficaram feridas, três delas eram policiais. O terceiro atentado ocorreu perto de um posto de gasolina, um carro-bomba explodiu quando outra patrulha policial passava no centro de Bagdá, ferindo cinco policiais e três civis, disse o major Abbas Mohammed. Homens armados trocaram tiros com a polícia e mataram o capitão Hussein Ali Youssef e seu motorista, também policial, no sudoeste de Bagdá, disse o tenente da polícia Agil Fadil. A polícia diz ter encontrado cinco corpos de homens assassinado com tiros na cabeça e desovados em um bairro xiita no oeste de Bagdá. Suas identidades são desconhecidas, mas parecem ser vitimas de intolerância religiosa, que vem atingindo a cidade a meses.