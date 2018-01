Quatro crianças morrem em lago congelado nos EUA Seis crianças caíram sábado nas águas geladas do Rio Merrimack, nos Estado Unidos. Os garotos, que tinham entre 7 e 11 anos, caminhavam sobre o lago congelado a uns oito metros de sua margem. O gelo estava com uma espessura de 2,5 centímetros e acabou cedendo. Quatro deles morreram afogados após ficar cerca de 10 minutos embaixo do gelo. Os outros dois conseguiram ser resgatados com vida.