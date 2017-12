Mãe e filho são salvos 4 dias após avião cair na selva colombiana

Autoridades da Colômbia resgataram uma mulher e seu filho de um ano que sobreviveram quatro dias na selva depois de sofrerem um acidente de avião no último sábado. Segundo a Força Aérea, os socorristas resgataram Maria Nelly Murillo e seu filho em uma área remota no oeste da Colômbia e os levaram para a cidade de Quibdo para receberem tratamento médico. Maria sofreu alguns ferimentos e queimaduras, mas a criança estava ilesa.

De acordo com as autoridades, os dois estavam a bordo de um avião bimotor que caiu no sábado, matando o piloto.

Maria disse aos socorristas que ela subiu em uma colina com seu filho para ficar longe do avião, que ela temia que pudesse explodir. Ela afirmou ainda que sobreviveu tomando água de coco até encontrar uma pessoa na terça-feira e pedir ajuda.

O coronel da Força Aérea, Hector Carrascal chamou o fato dos dois estarem vivos como um verdadeiro milagre. /AP