Quatro dias de manifestações contra eleições emTaiwan A turbulência política de Taiwan mostrou poucos sinais de que se dissiparia nesta quarta-feira em meio a uma disputa entre os dois principais partidos do país sobre como fazer uma rápida recontagem dos votos das conturbadas eleições presidenciais do último sábado. Centenas de pessoas concentraram-se em frente ao gabinete presidencial pelo quarto dia consecutivo. Os manifestantes protestam contra a vitória por estreita margem do presidente Chen Shui-bian no pleito. Chen reelegeu-se por uma margem de somente 0,2 ponto porcentual. Lien Chan, desafiante de Chen, exigiu imediatamente a anulação do pleito, mas o pedido foi rejeitado nesta quarta-feira pela Suprema Corte de Taiwan. Ele também quer a recontagem dos votos. Lien alega que o pleito foi manchado por irregularidades e por um estranho atentado que deixou seu rival levemente ferido. Apesar de Lien ter apresentado poucas evidências de manipulação, o Partido Progressista Democrara, de Chen, aceitou a recontagem. As urnas de 13.000 postos de votação já foram seladas. Ontem, o partido governista apresentou uma proposta de emenda à lei eleitoral para que haja uma recontagem sempre que um candidato vencer a eleição por diferença inferior a um ponto porcentual. O projeto de lei é retroativo à eleição de sábado. Depois de analisar a proposta, o Partido Nacionalista, de Lien a rejeitou nesta quarta-feira. "Não aceitaremos a recontagem administrativa porque serão usadas as mesmas pessoas que fizeram a contagem original. Queremos que juízes acompanhem toda a recontagem", disse Justin Chou, porta-voz do partido de oposição. A incerteza política afetou o mercado de ações de Taiwan. A Bolsa de Valores de Taipé caiu quase 10% apenas nos últimos três dias.