Quatro dissidentes do IRA são presos na Irlanda do Norte

Especialistas em explosivos do Exército irlandês analisavam ainda o conteúdo de um bunker com armas dos dissidentes, mais ao sul, na Irlanda. O arsenal apreendido em County Louth, perto da fronteira com a Irlanda do Norte, incluía explosivo TNT e uma metralhadora. A polícia tem realizado operações na Irlanda e na Irlanda do Norte, para suprimir grupos dissidentes do IRA que planejam ataques com bombas na Irlanda do Norte.