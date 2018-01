Quatro empregados afegãos de ONG alemã são assassinados Três mulheres e um homem que trabalhavam para uma organização humanitária alemã foram assassinados nesta terça-feira no norte do Afeganistão por supostos talebans, informou o porta-voz do Ministério afegão do Interior, Yousef Stanikzai. As três funcionárias da ONG Action Aid e seu motorista viajavam pela província nortista de Jawzjan, na altura do distrito de Manjigeg, onde seu veículo foi atacado a tiros por um grupo desconhecido. Os agressores escaparam do lugar, mas a polícia abriu uma investigação para capturar e identificá-los, segundo Stanikzai. A violência no Afeganistão aumentou nos últimos meses e causou a morte de mais de 600 pessoas neste ano, concentrando-se, sobretudo, no sul do país, onde os rebeldes ultra-integristas talebans têm uma forte presença. As províncias nortistas, como a de Jawzjan, são consideradas as mais pacíficas, onde as atividades dos talebans são poucas. Esta província tem a maioria da população de etnia usbeque, com um pequeno número de habitantes de outras etnias como a pashtun e a tajique.