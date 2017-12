Quatro empregados de empresa britânica são mortos no Iraque Uma empresa de segurança britânica informou nesta sexta-feira que quatro de seus funcionários foram assassinados e 15 ficaram feridos em ataques na zona verde - área de segurança em Bagdá onde ficam a embaixada americana e a sede do governo interino no Iraque. O porta-voz da empresa, Tim J. O´Brien, confirmou as mortes e o número de feridos, mas não quis dar detalhes sobre como foi o ataque ocorrido na quinta-feira. Explosões foram ouvidas ontem e uma fumaça negra foi vista na fortificada zona verde de Bagdá.