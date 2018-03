Quatro enfoques da entrevista de Stormy Daniels sobre Trump

A atriz pornô Stormy Daniels falou ontem ao programa 60 minutes pela primeira vez sobre o seu relacionamento com o presidente Donald Trump. Veja um resumo com o que de mais importante foi dito na entrevista:

Ameaças

Daniels disse a Anderson Cooper no programa '60 Minutes', da emissora CBS, que, na época, Trump não lhe pediu para não revelar o encontro, mas que foi abordada por um homem em um estacionamento em Las Vegas após concordar em vender a história por 15 mil dólares, em 2011.

"Eu estava no estacionamento, indo para uma aula de ginástica com a minha filha pequena. Pegando as coisas, o assento no banco de trás, a bolsa com as fraldas, tirando tudo do carro", lembrou.

"E um cara veio até mim e disse 'Deixe o Trump para lá. Esqueça essa história'. Aí ele se inclinou, olhou para a minha filha e disse 'Essa é uma menininha linda. Seria uma pena se acontecesse algo com a sua mãe'", contou Daniels.

'Estou falando a verdade'

Daniels disse o principal motivo para falar disso agora era deixar os fatos esclarecidos. "Eu não estou OK com ser apontada como mentirosa", disse ela.

Quando foi questionada sobre o que diria a Trump se ele estivesse assistindo à entrevista, Daniels resumiu: "Ele sabe que estou falando a verdade".

Fotos e mensagens

A atriz pornô não revelou se possui imagens ou mensagens da sua relação com o presidente. O acordo de confidencialidade que ela assinou exigia que ela entregasse esses documentos, mas ela não revelou se manteve algumas cópias.

Sem sentimentos

Ao contrário da playmate Karen McDougal, que disse ter se envolvido emocionalmente com o presidente, Stormy Daniels disse ter lidado com a situação como um “negócio”.