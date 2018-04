Quatro estados americanos declaram emergência após vazamento de petróleo

Barreira instalada ao redor de uma pequena ilha em Port East para deter vazamento

NOVA YORK - Os governadores dos estados norte-americanos do Alabama e do Mississippi seguiram os passos de seus colegas da Louisiana e da Flórida e decretaram nesta sexta-feira, 30, estado de emergência em resposta a um vazamento de petróleo que avança pelo Golfo do México.

O anúncio ocorre em um momento no qual os estados da costa norte-americana do Golfo preparam-se para enfrentar os efeitos de um derramamento de petróleo com potencial de transformar-se em um dos piores da história norte-americana se não for contido.

A declaração do estado de emergência permite aos governadores promoverem uma série de medidas preparatórias para assegurar que os estados estarão prontos para responder ao vazamento se e quando a mancha de petróleo chegar ao litoral.

"Este derramamento representa uma ameaça a nosso ambiente e a nossa economia", declarou Bob Riley, do Alabama. "As agências de nosso estado estão trabalhando em conjunto com as agências federais para preparar o Alabama para um desastre ambiental sem precedentes", disse.

O governador da Flórida, Charlie Crist, afirmou que é preciso tomar "precauções para proteger nossos recursos naturais, praias e outros ecossistemas costeiros, bem como o bem-estar geral do estado".

Uma gigantesca mancha de petróleo de 1.500km², proveniente do poço da companhia britânica BP acidentado, alcançou nesta sexta-feira o litoral da Louisiana.

