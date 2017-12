Quatro estrangeiros seqüestrados no Iraque Quatro estrangeiros, sendo um americano, foram seqüestrados do escritório em que trabalhavam no Iraque, no bairro Mansour, oeste de Bagdá. Houve "troca de tiros", diz um porta-voz do Ministério do Interior, na operação que levou ao seqüestro de um cidadão asiático, dois árabes não-iraquianos e um americano.