Quatro estudantes baleados, um morto, nos EUA Um atirador com um fuzil AK-47 matou um estudante e feriu outros três numa escola secundária de Nova Orleans, informa a polícia. Quatro suspeitos foram presos depois de uma busca na vizinhança. O chefe de polícia Eddie Compass disse ainda ignorar se os suspeitos também estudam na John McDonogh High School, onde os disparos ocorreram por volta das 10h30 (hora local). Os suspeitos, com idades entre 15 e 19 anos, foram presos a cerca de três quarteirões da escola. A polícia disse ter obtido uma descrição do veículo usado na fuga. Dois dos suspeitos forma presos no carro, e outros dois, numa casa próxima. Uma das vítimas, uma menina de 15 anos, foi encaminhada para cirurgia, com mais de um ferimento. Duas outras meninas, de 16 anos, foram baleadas nas pernas e nádegas. A identidade da vítima morta, um menino, não foi divulgada.