Quatro ex-policiais são assassinados no Iraque Homens armados mataram quatro ex-policiais que haviam trabalhado para o regime do ex-presidente do Iraque Saddam Hussein, informaram as autoridades do país nesta quarta-feira. As vítimas tiveram o veículo em que viajam emboscado quando viajavam de Bagdá para a cidade de Jilah, onde se incorporariam às forças da ordem. Os nomes dos ex-policiais não foram divulgados.