Quatro explosões atingem Bagdá Pelo menos quatro fortes explosões foram ouvidas no centro da capital iraquiana, horas depois de as forças de ocupação terem transferido o poder político para um governo iraquiano provisório. Três detonações reverberaram pela cidade por volta das 00h35. A causa ainda é desconhecida, mas aparentemente as explosões ocorreram na margem oeste do Tigre, onde fica a Zona Verde, área da cidade reservada para as autoridades de ocupação. Uma quarta explosão se fez ouvir poucos minutos mais tarde.