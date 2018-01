Quatro explosões deixam 31 feridos no nordeste da Índia Supostos militantes separatistas lançaram uma série de atentados coordenados que deixou 31 pessoas feridas no Estado de Assam, no nordeste da Índia, informa a polícia. Alguns feridos encontram-se em condições críticas de saúde. Ao todo, quatro ataques - duas bombas colocadas em bicicletas, uma granada detonada em frente a um hospital e uma bomba colocada na frente de uma estação ferroviária - foram promovidos em Gauhati, capital de Assam, e cidades próximas. Todas as explosões ocorreram na tarde de hoje. Os ataques ocorrem apenas um dia depois de duas bombas terem sido detonadas perto de um movimentado mercado de Gauhati. As explosões da segunda-feira deixaram dois policiais mortos e sete civis feridos. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos atentados desta terça-feira. Entretanto, a polícia suspeita de alguns dos diversos grupos separatistas que combatem, há décadas, as forças indianas de segurança na região.