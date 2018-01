Quatro feridos em explosão de carta-bomba na Espanha Um dia antes das eleições municipais e regionais na Espanha, uma pequena bomba colocada em um envelope explodiu neste sábado em uma agência dos correios na cidade de Valência e deixou quatro pessoas feridas, segundo fontes do Ministério do Interior. A propaganda eleitoral desapareceu da tela das televisões e as rádios silenciaram sobre temas políticos após uma intensa campanha de duas semanas em que o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, tentou proteger a imagem de seu Partido Popular (PP) entre as críticas por seu apoio aos EUA durante a guerra no Iraque. No encerramento da campanha do PP ontem à noite em Valladolid, Aznar, em tom emocionado, destacou os feitos de seu governo e pediu um voto de confiança dos eleitores em seu partido. Para as eleições em 8.000 municípios e os legislativos de 13 das 17 regiões espanholas, espera-se o comparecimento de 34 milhões de eleitores. Os resultados deverão ser divulgados no domingo à noite, após o encerramento da votação. A tranqüillidade do dia de reflexão que antecede o pleito foi rompida pela explosão desta manhã, que não parece ser obra do grupo separatista basco ETA, disse João Cotino, delegado do governo em Valencia. O envelope continha apenas uma pequena quantidade de pólvora, disse Cotino, enquanto que o ETA costuma usar bombas de vários quilos em seus atentados, aos que se atribuem 800 mortes desde 1968. Os investigadores não descartam nenhuma possibilidade, mas suspeitam que o ataque pode ter sido realizado por um grupo anarquista ou extremista da esquerda, afirmou Cotino. A bomba, colocada em um envelope de cor marrom, explodiu quando carteiros manipulavam algumas caixas. A prefeita de Valencia, Rita Barbera, disse que três funcionários ficaram levemente feridos e um irá precisar de uma intervenção cirúrgica. Ela pediu que a população, em resposta, compareça maciçamente às urnas. E em Hijar, um povoado aragonês na província de Teruel, a população local acompanhou consternada os funerais da candidata a prefeita pelo partido governista, Patricia Maurel, de 29 anos, assassinada ontem por seu marido em um ataque de ciúmes. Maurel e seu marido tinham três filhos de 3, 7 e 9 anos. O motivo do crime não foi divulgado oficialmente, mas noticiários locais se referem a uma crise de ciúmes do marido. Com o homicídio, a candidata se tornou a 27ª mulher a ser assassinada este ano na Espanha por seu parceiro devido a ciúmes.