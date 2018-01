Quatro feridos em tiroteiro em escola secundária nos EUA Um tiroteio irrompeu na escola secundária de Baltimore County no final da tarde desta sexta-feira deixando quatro pessoas feridas, a maioria em estado grave, disse um oficial do Corpo de Bombeiros. Noticiários de televisão dizem que um jogo de basquete com renda voltada para obras de caridade, envolvendo deputados estaduais, ocorria nas dependências da escola quando os tiros foram ouvidos, aparentemente do lado de fora do edifício. Três pessoas em risco de vida foram levadas a um hospital universitário. Testemunhas disseram à polícia que um carro de cor escura, com quatro pessoas a bordo, parou na escola e que o motorista e um passageiro desceram, segundo o porta-voz da polícia, Bill Toohey. O motorista foi o primeiro a atirar e em seguida passou a arma para o passageiro, que também abriu fogo. Ambos então retornaram ao veículo e partiram.