Quatro foguetes são lançados contra base em Kandahar Quatro foguetes foram lançados hoje contra uma base aérea de Kandahar que é utilizada pelas forças liderada pelos EUA no Afeganistão, mas não conseguiram atingir o alvo. Segundo um porta-voz militar da coalizão, o tenente canadense Luc Charron, seis projéteis haviam sido originalmente direcionados para a base, mas dois deles não chegaram a ser lançados e outros dois caíram a apenas 300 metros do local de lançamento, a cinco quilômetros da base aérea, e não foram detonados. Os foguetes foram encontrados por uma patrulha canadense e destruídos pelos engenheiros militares. Apenas dois mísseis seguiram seu curso, mas caíram a cerca de três quilômetros da base aérea. Os projéteis de 107 mm aparentemente são de fabricação chinesa e similares aos usados em um ataque contra a mesma base em abril deste ano. Este foi o segundo ataque na área de Kandahar em três dias. A cidade está em meio a eleições para eleger delegados que representarão as províncias do sul do Afeganistão no grande conselho nacional, ou "loya jirga", que escolherá um novo governo para o país no próximo mês. Segundo oficiais afegãos, os ataques foram perpetrados por grupos radicais islâmicos que querem atrapalhar as eleições.