Quatro fuzileiros americanos são mortos no Iraque Quatro fuzileiros navais americanos foram mortos em ação em incidentes separados na província iraquiana de Anbar, uma área dominada pelos sunitas a oeste de Bagdá, informaram militares dos Estados Unidos. Dois foram mortos enquanto participavam de "operações de segurança e estabilidade" na província, disseram os militares. Um outro fuzileiro foi morto em ação ontem e um quarto morreu de ferimentos, recebidos também na segunda-feira. Os militares se negaram a identificar os mortos até que as famílias sejam notificadas. Com as últimas baixas, sobe para 891 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde o início das operações militares, em março de 2003, segundo o Departamento de Defesa dos EUA.