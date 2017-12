Quatro geólogos morrem em mina na Rússia Quatro membros de uma equipe de geólogos morreram no desabamento de uma mina ao ar livre no extremo leste da Rússia, informou nesta quarta-feira o Ministério para Situações de Emergência russo. No acidente desta terça-feira, mais de quatro toneladas de mineral caíram sobre os geólogos que trabalhavam no local, 140 quilômetros a oeste de Birobidzhan, capital do "oblast" (província autônoma) judeu de mesmo nome, na fronteira com a China. "Precisaremos de tempo para recuperar os corpos das vítimas", disse um porta-voz ministerial citado pela agência oficial russa Itar-Tass.