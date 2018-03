Quatro guerrilheiros colombianos morrem em combate Quatro guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) morreram hoje durante combates com tropas do Exército em áreas do departamento (Estado) de Putumayo, sul do país, informou a agência militar de notícias. As Farc, a mais antiga e numerosa agrupação rebelde da Colômbia, mantêm frentes em Putumayo que dominam o cultivo de coca e papoula e laboratórios de processamento de droga, segundo fontes militares. Na mesma operação, denominada "Império", e realizada entre ontem e hoje, em Putumayo, as tropas do Exército capturaram outros quatro guerrilheiros.