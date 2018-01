Quatro guerrilheiros morrem em confronto na Chechênia Quatro guerrilheiros morreram neste sábado, 24, num confronto com forças federais da Rússia no sul da república russa da Chechênia, segundo informaram fontes militares. "Localizamos um grupo de cerca de 10 rebeldes perto de uma aldeia. Quando se viram cercados, abriram fogo. Quatro deles foram liquidados", disse Sulim Yamadayev, chefe do batalhão Vostok, citado pela agência russa Interfax. O chefe da unidade especial do Ministério da Defesa, integrada por milicianos chechenos pró-russos, garantiu que não houve baixas no seu batalhão. "Estamos buscando o resto de membros do grupo nas florestas próximas", acrescentou. O novo presidente checheno, Ramzan Kadyrov, calculou recentemente em no máximo 300 o total de rebeldes que continua lutando contra a ordem estabelecida. Mas o Serviço Federal de Segurança (FSB, antiga KGB) acredita que sejam quase mil.